LIVE Biathlon | Inseguimento femminile Soldier Hollow in DIRETTA | Lisa Vittozzi a caccia del podio

(Di domenica 10 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladell’di(Stati Uniti), gara valevole per l’ottava e penultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di. Si chiude il trittico nordamericano con una gara cruciale per la classifica generale, è quasi un’ultima chiamata perper provare a tornare prepotentemente in corsa. Justine Braisaz ha dominato la sprint nello Utah, mettendo in mostra una forma fenomenale e sfruttando al massimo il suo motore, che in quota fa la differenza ancora di più rispetto che ad altitudini inferiori (anche se la staffetta di ieri ha lanciato un segnale ...