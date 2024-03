(Di domenica 10 marzo 2024)(Firenze), 10 marzo 2024 – Nel corso della serata di ieri idi Borgo San Lorenzo sono intervenuti in un, in seguito a unatra un uomo e i proprietari. I militari, giunti sul posto, sono statida parte dell’uomo che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Domani mattina sarà giudicato con il rito direttissimo dal tribunale di Firenze.

Un uomo di 42 anni è stato trasportato in ospedale con un trauma cranico : è stato Colpito alla testa con una bottiglia durante una lite scoppiata all'interno di un locale in Porta Venezia a ... (fanpage)

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - Il questore di Como , Marco Calì, ha disposto la sospensione per 10 giorni dell'attività di una discoteca di via S. Abbondio 7, in città. Il provvedimento si è reso ... (liberoquotidiano)

Lite in un locale a Vicchio, carabinieri aggrediti: Vicchio (Firenze), 10 marzo 2024 – Nel corso della serata di ieri i carabinieri di Borgo San Lorenzo sono intervenuti in un locale a Vicchio, in seguito a una Lite tra un uomo e i proprietari.lanazione

Lite in strada, 32enne ferito a una gamba con una pistola: è in codice rosso: Poco prima, gli agenti del commissariato locale erano intervenuti in via Fontanelle per la ... Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe rimasta coinvolta in una Lite con altre persone a ...napolitoday

Casalnuovo e Pomigliano, rapine in due pub, terrore e spari nei locali: Due rapine in sequenza nella notte, terrore e spari all'interno di due pub della provincia di Napoli. La prima rapina è avvenuta a Casalnuovo, un quarto d’ora ...ilmattino