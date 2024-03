L’Italia è di nuovo regina di Roma Cuore azzurro | la Scozia si arrende Vittoria all’Olimpico dopo 11 anni Quesada | E questo è solo l’inizio»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Sei Nazioni 2024, Stadio Olimpico fortino: Italia 3129. Unache sarà ricordata a lungo. Per come è venuta, per come è stata ottenuta, per i benefici che può portare al rugby Italiano. Abbiamo risposto colpo su colpo alle azioni di unache ha comunque confermato di essere una eccellente formazione, sia nella conquista del pallone sia nel gioco al largo. Nel corso del primo tempo, che avevamo aperto centrando i pali con un calcio di punizione, ci siamo trovati sotto 14 a 3 (due mete trasformate dagli avversari al 5’ Ferguson e al 11’ Steyn). Poteva esseredella fine e invece con guizzo di Brex, abilissimo nel raccogliere un calcetto e a tuffarsi in meta rilancia le speranze azzurre.momento di panico tra il 24’, punizione di Russell, e ...