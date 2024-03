L' invasione della Cina è realtà | auto | la quota di mercato controllata dal Dragone

(Di domenica 10 marzo 2024) La stalla ben chiusa, coni buoi usciti da un pezzo. È questo il primo pensiero che viene alla mente mettendo in correlazione i numeri contenuti nel rapporto dell'Acea (che raggruppa le aziende europee dell'motive) sulla produzione dinel mondo e le strategieUe per difendersi dalla concorrenza cinese. Già, perché mentre la Commissione studia e ristudia le misure più efficaci per bloccare l'dei prodotti asiatici si scopre che l'Occidente è stato già ampiamente colonizzato dalle aziende che obbediscono a Pechino. Per carità, prima di vedere una fabbrica cinese operare direttamente in Europa bisognerà aspettare il 2026, quando il colosso dell'elettrico Byd costruirà i suoi impianti in Ungheria. Ma l'assenza di stabilimenti non ha impedito ai cinesi di inondarci con le loro vetture. BATTAGLIA ...

La Svezia sta per entra re nella Nato e teme che la Russia possa invaderla per ripercussione. Il paese rischia di perdere le sue eccellenze. L'articolo Svezia entra in paranoia e teme invasione della ... (Leggi)

Un attacco della Russia alla Nato nella fase 2 della guerra. E’ lo scenario che la Germania non scarta e, anzi, illustra in un documento segreto diffuso dalla Bild. Mentre l’Ucraina punta ad un ... (Leggi)

Il Canada sta dona ndo 800 droni all' Ucraina per aiutare Kiev a combattere l 'invasione del Paese da parte della Russia, ha detto ieri sera il ministro della Difesa canadese Bill Blair. "I droni sono ... (Leggi)

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia : Il Palazzo della Regione Puglia si tinge di blu e giallo per sostenere simbolicamente e manifestare vicinanza alla popolazione ucraina in ... (Leggi)

Dibattito. Perché i cattolici faticano a rispondere alle sfide culturali: Timidi, impreparati, autoreferenziali, chiusi dentro un immaginario povero: da qui la fatica a essere significativi nelle dinamiche contemporanee ...avvenire

Biden avverte Israele e dice che l'invasione di Rafah è una linea rossa: Per Joe Biden l'invasione di Rafah è una «linea rossa» che Israele non deve superare anche se non intende abbandonare l'alleato ...globalist

Biden contradditorio in tv su linea rossa a Gaza per Netanyahu: Alla domanda se l'invasione di Rafah sia una linea rossa per il premier ... che Israele "non può permettere che altri 30.000 palestinesi muoiano come conseguenza della caccia ad Hamas".quotidiano