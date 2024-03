L’Inter fa dieci su dieci | scudetto più vicino! Adesso resta un sogno

(Di domenica 10 marzo 2024)aumenta il vantaggio sulla Juventus: Simone Inzaghi ha ipotecato losi intravede la fine: ma con una Champions League da onorare, non è ancora finita. TORO – Yann Bisseck – con la sua incornata – ha messo ancor di più loin cassaforte., con la vittoria di ieri sera nella tana del Bologna, ha ipotecato per davvero il tricolore e si avvicina sempre di più alla sua seconda stella. I nerazzurri stanno sempre più dominando questi primi tre mesi del 2024 tanto da arrivare all’ennesima vittoria in campionato facendo 10 su 10: sono invece tredici le vittorie su altrettante gare se si considerano anche Champions League e Supercoppa italiana. Numeri mostruosi per Simone Inzaghi e i suoi che ha alzato l’asticella e issato a +18 il vantaggio sulla Juventus che giocherà ...

Inter sfata tabù, Bisseck e Sommer piegano il Bologna: ora un Atletico ferito: Ci provano tutti, nessuno ci riesce. Sono 13 vittorie di fila per l'Inter tra tutte le competizioni, per un 2024 che non ha mai visto la squadra uscire dal ...footballnews24

MOTTA, Classifica Continuiamo a lavorare. Tra Viola e Roma...: Il tecnico del Bologna Thiago Motta a fine gara ha parlato della sconfitta di misura con l'Inter, sia a Dazn che in sala stampa. Ma la classifica dice che il Bologna è ancora quarto ...firenzeviola

Inter continua la sua striscia vincente: Il 21 agosto 2023, nessuno avrebbe potuto prevedere che il Bologna si sarebbe trovato quarto in classifica, in pole position per la Champions League. Oggi, come allora, le squadre milanesi sono state ...informazione