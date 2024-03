L’inflazione rallenta Pane più caro | cala il gasolio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 10 marzo 2024)la corsa dei prezzi a Ravenna tra gennaio 2024 e gennaio 2023, come emerge dalla rilevazione effettuata dal Comune. Del resto anche l’Istat ne certifica l’andamento: a Ravenna tra gennaio 2023 e gennaio 2024 i prezzi sono saliti ’solo’ dello 0,3% a testimonianza del fatto chesta lentamente mollando la presa. Con un andamento molto variegato, però, che va dalla diminuzione di Modena (-0,2%) alla crescita dell’1,9% che ancora si registra a Napoli. Tornando a Ravenna, il dato Istat indica che i prezzi, sebbene non stianondo, e lo si vede bene tutti i giorni, si stanno stabilizzando. E i dati comunali in parte confermano questo andamento, anche se rilevazioni diverse portano a variazioni difficilmente confrontabili tra loro. Infatti i dati messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di Ravenna, ...