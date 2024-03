Liga | il Girona supera il Barcellona | Real Madrid a -4

(Di domenica 10 marzo 2024) Iltorna a vincere dopo lo stop con il Maiorca: Osasuna battuta e la squadra di Michel torna seconda inIl, dopo il passo falso contro il Maiorca, torna a vincere in. Contro l’Osasuna la squadra di Michel ritrova i tre punti con il gol di Manzanera nel primo tempo e di Oliveria nella ripresa. Cambia ancora la classifica: la squadra rivelazione della stagioneile si riporta al secondo posto, a -4 dal, che domani affronterà il Celta Vigo, ma orfano di Bellingham, squalificato per due giornate dopo il rosso ottenuto contro il Valencia.

Il Girona riparte dall’ Osasuna . La squadra di Michel passa 2-0 in casa nel match valido per la 28ª giornata di Liga 2023 / 2024 . Decidono i gol di Portu al 13? e di Savio all’87’, che certifica il ... (sportface)

LaLiga, Girona abbatte l’Osasuna: Portu e Savio non tradiscono: Continua la stagione a dir poco da favola del Girona che ha vinto e convinto anche in questa serata contro l'Osasuna. Non di certo l'avversario più temibile ...footballnews24

Girona-Osasuna: minuto per minuto: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria ...sport.sky

Girona-Osasuna, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici: Girona-Osasuna è una gara valida per la ventottesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: tv, formazioni e pronostici ...ilveggente