Liga 2023 2024 | il Girona torna a vincere | Osasuna ko 2-0

(Di domenica 10 marzo 2024) Ilriparte dall’. La squadra di Michel passa 2-0 in casa nel match valido per la 28ª giornata di. Decidono i gol di Portu al 13? e di Savio all’87’, che certifica il ritorno ai tre punti dei biancorossi, dopo il ko contro il Maiorca in trasferta.che veniva da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate e ora può puntare a difendere il secondo posto dagli attacchi del Barcellona, uscito vincente dalla sfida con il Maiorca con il super gol di Yamal. La classifica ora recita: Real Madrid 66,62 e Barcellona 61. Più staccato l’Atletico (55), oggi ko 2-0 a Cadice. SportFace.