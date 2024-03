L’ex Barcellona Munoz | “Il club non è nel momento migliore”

Luis Enrique sta costruendo il suo Psg: vuole una squadra in cui tutti possano ricoprire tutti i ruoli: L'ex giocatore del Barcellona vorrebbe che la sua squadra fosse 'imprevedibile per (gli) avversari, ma prevedibile per (se stessa)'. Luis Enrique lo dice spesso in privato, non cambia mai il suo ...

" Dani Alves si è suicidato in carcere", ma è una fake - news . La rabbia del fratello: ... tanto che in molti stavano iniziando a preoccuparsi seriamente per l'ex calciatore. Alves si trova attualmente recluso dietro le sbarre del penitenziario Brians 2 di Barcellona. La sentenza nei suoi ...

Dalla Francia: Allegri proposto al Barcellona per il dopo Xavi: Dalla Francia: Allegri proposto al Barcellona per il dopo Xavi: Joan Laporta cerca un nuovo allenatore per la prossima stagione: incontro con l'ex Bayern Flick. Ma è stato proposto pure Allegri ...

Pagina 2 | Barcellona-Napoli, out i Golden Boy Gavi e Pedri. Ecco chi recupera Xavi: Pagina 2 | Barcellona-Napoli, out i Golden Boy Gavi e Pedri. Ecco chi recupera Xavi: Le assenze di due titolari come De Jong e Pedri, oltre a quella di Gavi, costringeranno Xavi ad inventarsi un centrocampo inedito contro il Napoli. L'unico titolare sarà Gundogan, affiancato da Andrea ...

FOTO - Ngonge recupera per il Barcellona Arriva l'indizio sui social: FOTO - Ngonge recupera per il Barcellona Arriva l'indizio sui social: Cyril Ngonge recupererà per il match di martedì contro il Barcellona L'ex Hellas Verona, che ha avuto un ottimo impatto sul Napoli realizzando già un gol (più un altro praticamente suo, ma non per il ...