L'esplosione seguita in diretta. La vecchia torre dell'acquedotto toglie il disturbo senza danni

(Di domenica 10 marzo 2024) Tre suoni prolungati con il corno da parte dell’ingegner Roberto Folchi, poi il grido "Fuoco!" del sindaco Andrea Basilico, a cui è stato consegnato il telecomando con la sequenza dei pulsanti da premere: tre colpi secchi distanziati di frazioni di secondo e laè venuta giù. Si è come accasciata su un ’cuscino’ di terra preparato appositamente sulla piazza Giovanni XXIII. È precipitata perfettamente,sgarrare di un millimetro sulla traiettoria prevista,buttare neanche un sasso oltre le barriere metalliche preparate per l’occorrenza. Un’operazione altamente spettacolare a cui hanno voluto assistere in molti ieri mattina nel pieno centro storico di Cogliate, a pochi metri dal campanile della chiesa parrocchiale di San Giuseppe e ancora meno dal Centro ...