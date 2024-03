L' ”Energia Popolare” dell’Europa | Gori | “Servono politiche di rilancio e investimenti per demografia e sanità”

(Di domenica 10 marzo 2024) Milano. La convention di “”, la mozione del presidente del Pd Stefano Bonaccini, sbarca a Milano, precisamente all’auditorium Testori di Piazza Lombardia e lo fa per raccontareche il mondo Dem immagina e per la quale lavora. “L’Europa che vogliamo”, questo il titolo della mattinata dedicata al tema, nella quale si sono alternati molti voti noti della politica nazionale e che sono stati guidati al ragionamento, raccontato da più punti di vista, da Davide Casati, consigliere regionale e fresco di nomina, insieme ad Anna Scavuzzo, vice sindaco di Milano, come referente regionale della mozione Bonaccini. “L’obiettivo è quello di non disperdere le energie del Partito Democratico rispetto ad un argomento mai come oggi importante e determinante – così Casati –, con l’intenzione di confluire pensieri e parole dei ...

Beppe Sala pensa al futuro: “Cosa farò alla fine del mandato Voglio restare in politica, ma da indipendente”: “Quello delle aziende e della finanza è un capitolo chiuso della mia vita – spiega Sala che è intervenuto a Milano all’evento “l’Europa che vogliamo” promosso da Energia Popolare - Mi piacerebbe ...milano.repubblica

Il sindaco Sala parla del suo futuro: "Mi piacerebbe continuare in politica": Beppe Sala, sindaco di Milano, arrivato alla cosa pubblica 'in prestito' dal mondo delle imprese, ha detto che gli piacerebbe rimanere in politica anche alla fine del suo secondo mandato (2027). "Io s ...milanotoday

Sala, vorrei rimanere in politica, Pd mio partito di riferimento: Dopo il mandato da sindaco di Milano, che scadrà nel 2027, "io so cosa non farò. Ormai per me ritornare al mondo delle aziende e della finanza è un capitolo chiuso della mia vita. Mi piacerebbe sicura ...ansa