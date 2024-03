Lecco | il maltempo fa paura | fiumi e torrenti osservati speciali

(Di domenica 10 marzo 2024), 10 aprile 2024 – Ilcomincia a faree provincia.e corsi d'acqua si sono ingrossati e stanno per straripare a causa della pioggia battente degli ultimi giorni, mentre il lago di Como ha superato il mezzo metro di altezza rispetto al livello solito. Si sono già registrati alcuni allagamenti . Per monitorare la situazione sono stati mobilitati i vigili del fuoco del comando provinciale die dei diversi distaccamenti di volontari. I soccorritori del 115 stanno controllando quanto succede a vista, dislocati di persona nei punti potenzialmente più a rischio, come ponti, scolmatori e cascate vicino alle strade. Al momento non si registrano fortunatamente particolari problemi e si prevede che il meteo possa concedere una tregua. L'allerta comunque ...

