Lecce-Verona | rissa finale e D’Aversa espulso per una testata ad Henry

(Di domenica 10 marzo 2024), 10 marzo 2024 – Burrasca in campo al Via del Mare, ilperde la gara ed il suo tecnico Roberto D'Aversa perde il controllo dopo la sconfitta in casa contro il. L'allenatore giallorosso è statodall'arbitro Chiffi a seguito di unarifilata all'attaccante Thomas, nel parapigliascatenatosi dopo il fischio. Gli animi si erano già accesi negli ultimi minuti di gara tra l'attaccante francese e Pongracic, ma l'episodio che ha visto protagonista l'allenatore giallorosso nelancor più nervoso. D'Aversa è stato anche contestato dai supporter della curva nord, che hanno invitato il tecnico a togliere il disturbo. Il mea culpa di"C'è stato un ...

Lecce durissimo contro D'Aversa dopo la testata a Henry: il comunicato di fuoco: La testata di Roerto D'Aversa a Thomas Henry , al termine di Lecce - Hellas Verona, non è passata inosservata. È arrivata anche la presa di posizione della società presieduta da Sticchi Dimiani. Il Lecce ha condannato fermamente il brutto gesto del proprio ...

Lecce - Verona, Folorunsho regala il sorriso (e tre punti ) ai gialloblu: Il Lecce non riesce replicare. Il Verona fa la partita e si rende ancor più pericoloso. All'11' Lazovic , servito da Cabal, colpisce di testa: l'estremo difensore leccese para senza problemi. La ...

Bufera D’Aversa, le scuse dopo la testata: “Brutto gesto, non era mia intenzione”: Bufera D’Aversa, le scuse dopo la testata: “Brutto gesto, non era mia intenzione”: Follia di D’Aversa al triplice fischio di Lecce-Verona. Arrivano le scuse dopo la testata ad Henry: le dichiarazioni del tecnico Il post partita di Lecce-Verona è caratterizzato dal folle gesto di ...

L'allenatore del Lecce prima stringe la mano a Baroni, poi si scaglia contro l'attaccante del Verona. Entrambi espulsi da Chiffi: L'allenatore del Lecce prima stringe la mano a Baroni, poi si scaglia contro l'attaccante del Verona. Entrambi espulsi da Chiffi: L'allenatore del Lecce prima stringe la mano a Baroni, poi si scaglia contro l'attaccante del Verona. Entrambi espulsi da Chiffi ...

Serie A - Le pagelle di Lecce-Verona 0-1: Folorunsho, Suslov e Gallo su tutti. Henry entra solo per farsi espellere: Serie A - Le pagelle di Lecce-Verona 0-1: Folorunsho, Suslov e Gallo su tutti. Henry entra solo per farsi espellere: SERIE A - SERIE A - I voti ai protagonisti di Lecce-Verona 0-1 con le pagelle della partita: il migliore è Folorunsho, man of the match in un match così tirato e avaro di occasioni da gol. Seppur con ...