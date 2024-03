Lecce-Verona | Henry su D’Aversa | “Una testata non sarà mai giustificata”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Thomas, colpito da unada Robertodurante la partita tra, parla dell’accaduto: “Parto col dire che mi voglio scusare con i miei compagni e con i tifosi. Mi scuso per aver reagito, con le parole, alle tante provocazioni vissute in campo oggi, fatto comprensibile in una sfida con una simile posta in palio. Ma questo non giustifica e non potrà mai giustificare unaquando hai già preso la strada degli spogliatoi, felice per i tre punti guadagnati. Conosco Gendrey da 15 anni e non oserei mai provocare qualcuno che oggi considero un fratello! E aver ricevuto il rosso come reazione, sempre e solo verbale, a una, mi lascia ancora più amareggiato per non poter aiutare i miei compagni già da domenica prossima”. ...