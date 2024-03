Lecce Verona | Gonzalez |  «Sono queste le partite belle da giocare»

La domenica della 28esima giornata di campionato si apre con il lunch match tra Lecce e Verona, due delle contendenti nella lotta per non retrocedere.... (calciomercato)

Il lunch match della 28esima giornata è uno scontro diretto per la salvezza. Al Via del Mare si affrontano Lecce ed Hellas Verona. Entrambe... (calciomercato)

Lecce-Verona, il presente (D'Aversa) contro il passato (e che passato! Baroni). In palio punti salvezza che in questa fase del campionato, e dopo i risultati di ieri, pesano come macigni. Non... (quotidianodipuglia)