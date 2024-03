Lecce-Verona | fischio finale con rissa Il tecnico D’Aversa espulso per aver dato una testata all’attaccante Henry – Il video

(Di domenica 10 marzo 2024) Ilha perso in casa la partita contro il, ma quello che sta facendo discutere non sono le prestazioni in campo ma il gesto deldella squadra pugliese, Roberto. L’allenatore giallorosso ha ricevuto un cartellino rosso dall’arbitro Chiffi dopounaThomas, nel parapigliascatenatosi dopo il. Durante gli ultimi minuti di partita è salita la tensione tra l’attaccante francese e Pongracic, ma è stato ildeladpoi perso il controllo. L’uomo è stato contestato dai supporter della curva nord, che hanno invitato ...

Il Milan batte l'Empoli con un gol di Pulisic e torna al secondo posto: Lecce - Verona, finale con rissa: D'Aversa dà una testata ad Henry, caos in campo - Video

Baroni verso Verona Milan: «Non guardiamo la classifica, è il momento di alzare la guardia». Le parole del tecnico della formazione veneta: Baroni verso Verona Milan: «Non guardiamo la classifica, è il momento di alzare la guardia». Le parole del tecnico della formazione veneta: Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Lecce e in vista di Verona Milan. Ecco le parole del tecnico: PAROLE – «La classifica non la guardo, è una lotta durissima ...