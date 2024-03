Lecce-Verona finisce in rissa | Henry perde completamente la testa e viene espulso

(Di domenica 10 marzo 2024)in. Del resto, la posta in palio in ottica salvezza era altissima al Via del Mare, ma sono bruttissime le scene di guerriglia viste in terra salentina. In particolare, clamoroso comeabbia perso lanonostante la vittoria del suo Hellas: a fine partita scatena unafuribonda e va a cercare personalmente Pongracic. A quel punto tutti contro di lui e deve essere trascinato a forza fuori dal campo. L’arbitro Chiffi l’ha poi convocato e lo hadopo il triplice fischio, cartellino rosso anche per l’allenatore salentino D’Aversa e non è escluso ci siano stati altri provvedimenti. SportFace.

