Lecce – Verona | finale concitato | D’Aversa | “Una provocazione continua | mi scuso

Lecce - Verona 0 - 1, decide il gol di Folorunsho: LECCE - Vittoria pesante per il Verona dell'ex Marco Baroni, che batte il Lecce e aggancia il Cagliari al tredicesimo posto della classifica, allontanando la zona retrocessione, dalla quale proprio il ...

Lecce - Verona 0 - 1, gol di Folorunsho decide sfida salvezza: Il Verona vince a Lecce 1 - 0 nel match in calendario oggi per la 28esima giornata della Serie A 2023 - 2024. I veneti passano in casa dei salentini con il gol di Folorunsho. La vittoria consente agli ...

Folorunsho abbatte il Lecce ed esulta mimando la cresta del galletto: Folorunsho abbatte il Lecce ed esulta mimando la cresta del galletto: In Michael Folorunsho è ancora vivo il ricordo delle stagioni vissute con la maglia del Bari come dimostra l'esultanza esibita al Via del Mare dopo il gol che ha deciso a favore del Verona l'acceso ...

Verona, Baroni: "D'Aversa È un amico, difficile gestire la tensione. Folorunsho Da big": Verona, Baroni: "D'Aversa È un amico, difficile gestire la tensione. Folorunsho Da big": Marco Baroni, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'infuocato finale di Lecce, per il brutto gesto di D'Aversa nei confronti di Henry: "Io sono andato a dargli la mano ...

Il Via del Mare è terra di conquista, il Verona vince 0 a 1: Il Via del Mare è terra di conquista, il Verona vince 0 a 1: Il Verona di mister Baroni detta legge al Via del Mare, oramai terra di conquista. I giallorossi scendono in campo senza capo né coda. Una formazione sbagliata, senza idee e senza anima.