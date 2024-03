Lecce-Verona diretta | inizia la ripresa

(Di domenica 10 marzo 2024), il presente (D'Aversa) contro il passato (e che passato! Baroni). In palio punti salvezza che in questa fase del campionato, e dopo i risultati di ieri, pesano come macigni. Non...

Lecce - Verona, gialloblu avanti: 0 - 1 | La diretta: Una partita che non si può sbagliare. Lecce e Verona si affrontano in una delicata gara che vale punti preziosi in ottica salvezza. Il punto conquistato dai salentini a Frosinone ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. Ora, ...

Lecce - Hellas Verona 0 - 1 all'intervallo: in gol ancora Folorunsho: L' Hellas Verona sta affrontando allo stadio Via del Mare il Lecce. Hellas in vantaggio ancora in gol Folorunsho All'intervallo si è col punteggio di 1 - 0 per la formazione di Verona. In gol, ancora una volta ...

LECCE - Applausi del Via del Mare per l'ex Marco Baroni: Marco Baroni oggi è un anniversario da allenatore del Verona ma i tifosi del Lecce non lo ha scordato: applausi del Via del Mare per il tecnico che da giocatore era stato protagonista nella promozione ...

Lecce Verona, Baroni: «L’importante è che ci sia la prestazione»: Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato della sfida tra i gialloblu e il Lecce . RITORNO – «Le emozioni fanno parte della nostra storia, sono la cosa più bella che rimane. Per quanto riguarda ...

Thomas Henry, attaccante del Verona. ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Lecce al Via del Mare.