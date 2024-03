Lecce Verona 0-1 | Folorunsho vale i tre punti

(Di domenica 10 marzo 2024), matchvole per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partitavole per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMO TEMPO Passa avanti ilal 17? con la conclusione da fuori diche viene deviata da Baschirotto e beffa Falcone. Qualche minuto più tardi dubbi su un possibile rigore per il, ma dopo il controllo al VAR viene scelto di giocare. Al 32? grande giocata di Almqvist con il pallone che termina sulla traversa. SECONDO TEMPO Una ripresa molto confusionaria dove a fare da padrona è sicuramente il caos. Tante le ammonizioni a fine partita per il clima ...

