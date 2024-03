Lecce-Verona 0-1 | Folorunsho firma il colpo salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024), 10 marzo 2024 - Tre punti fondamentali in chiavesono in palio allo Stadio via del Mare in questo lunch match della ventottesima giornata di Serie A trae Hellas. I padroni di casa arrivano dal pareggio contro il Frosinone, mentre gli scaligeri sono reduci dall'importante successo contro il Sassuolo. Neroverdi che hanno giocato e vinto nella giornata di ieri, esattamente come il Cagliari, quindi oggi uscire vincenti da questa gara conta tanto. D'Aversa sceglie Krstovic con Almqvist e Banda, torna titolare Oudin al posto dell'infortunato Kaba. Baroni punta su Noslin rifornito da Suslov,e capitan Lazovic. Assente lo squalificato Dawidowicz: c'è Coppola con Magnani in difesa. Tutti agli ordini di Daniele Chiffi, alla 97° gara di Serie A. Primo tempo Si comincia ...