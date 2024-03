Lecce-Verona 0-1 | finale con rissa | D’Aversa colpisce Henry con una testata

(Di domenica 10 marzo 2024) (Adnkronos) – Ilvince a1-0 nel match in calendario oggi per la 28esima giornata della Serie A 2023-2024. I veneti passano in casa dei salentini con il gol di Folorunsho in un match che ‘regala’ una coda rovente con uno scontro tra il tecnico giallorossoe l’attaccante gialloblu. La vittoria consente agli scaligeri di salire a 26 punti e di uscire dalla zona retrocessione. Ilrimane a quota 25, con una sola lunghezza di margine sulla terz’ultima posizione occupata a 24 da Udinese e Frosinone. La rete che decide il match arriva al 17?. Folorunsho calcia, Baschirotto devia e spedisce il pallone nell’angolino della propria porta, dove Falcone non può arrivare. Ilreagisce e sfiora il pareggio al 31?. Conclusione mancina di Almqvist, traversa ...

Lecce - Verona 0 - 1: D'Aversa dà una testata a Henry: "Ero andato a riportare ordine, ma ha continuato a provocarmi e l'ho colpito": Il tabellino di Lecce - Verona Lecce 1 (17' pt Folorunsho) Verona 0 Lecce (4 - 3 - 3): Falcone - Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (25' st Dorgu) - Gonzalez, Ramadani (37' st Blin), Oudin (37' ...

D'Aversa chiede scusa: 'Testata a Henry Non era mia intenzione': Sono queste le parole di Roberto D'Aversa , protagonista in negativo di un finale caotico in Lecce - Verona con una testata ad Henry ...

Lecce, D'Aversa: "Testata ad Henry non premeditata. Finale pieno di provocazioni": Lecce, D'Aversa: "Testata ad Henry non premeditata. Finale pieno di provocazioni": Grazie al gol di Folorunsho il Verona ha battuto 0-1 il Lecce in una sfida importantissima in ottica salvezza. Al termine della partita l'allenatore dei padroni di casa Roberto D'Aversa è intervenuto ...

Lecce Verona, ammonito Banda: salterà la Salernitana: Lecce Verona, ammonito Banda: salterà la Salernitana: Al 36esimo del primo tempo della sfida tra Lecce Verona, Lameck Banda è stato ammonito per un fallo tattico su Suslov. L’esterno della squadra di D’Aversa era tra i diffidati e dunque questo ...

Bufera D’Aversa, le scuse dopo la testata: “Brutto gesto, non era mia intenzione”: Bufera D’Aversa, le scuse dopo la testata: “Brutto gesto, non era mia intenzione”: Follia di D’Aversa al triplice fischio di Lecce-Verona. Arrivano le scuse dopo la testata ad Henry: le dichiarazioni del tecnico Il post partita di Lecce-Verona è caratterizzato dal folle gesto di ...