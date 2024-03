Lecce-Verona 0-1 | decide il gol di Folorunsho

(Di domenica 10 marzo 2024)- Vittoria pesante per ildell'ex Marco Baroni, che batte ile aggancia il Cagliari al tredicesimo posto della classifica, allontanando la zona retrocessione, dalla quale proprio ilnon riesce ad uscire. Are la sfida la rete siglata nel primo tempo da Michael Foloruns

Serie A: Lecce - Verona 0 - 1: Verona batte Lecce 1 - 0 (1 - 0) nell'anticipo dell'ora di pranzo della 28/a giornata del campionato di Serie A. Decisivo il gol nel primo tempo di Folorunsho (17'). . 10 marzo 2024

Lecce - Verona 0 - 1: Folorunsho decisivo, Henry infuriato ed espulso: LECCE - Il lunch match della 28ª giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Verona in casa del Lecce per 1 - 0. Al Via del Mare è decisivo Folorunsho , che sblocca con un tiro da fuori al 17'. Tre punti importantissimi per Baroni , che esce dalla zona retrocessione ...

Lecce-Verona diretta: inizia la ripresa: Lecce-Verona diretta: inizia la ripresa: Lecce-Verona, il presente (D'Aversa) contro il passato (e che passato! Baroni). In palio punti salvezza che in questa fase del campionato, e dopo i risultati di ieri, pesano come macigni. Non sarà una ...

SERIE A - Lecce-Hellas Verona, rissa nel finale: espulsi Henry e D'Aversa: SERIE A - Lecce-Hellas Verona, rissa nel finale: espulsi Henry e D'Aversa: Termina 0-1 la partita tra Lecce e Verona, con la rete di Folorunsho che decide la partita. Tutti i riflettori, però, sono puntati verso il finale di partita, ricchissimo di tensione. Quella tra Lecce ...

Lecce-Verona 0-1, gol di Folorunsho decide sfida salvezza: Lecce-Verona 0-1, gol di Folorunsho decide sfida salvezza: (Adnkronos) - Il Verona vince a Lecce 1-0 nel match in calendario oggi per la 28esima giornata della Serie A 2023-2024. I veneti passano in casa dei salentini con il gol di Folorunsho. La vittoria ...