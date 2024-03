Lecce | le pagelle di CM | attacco ancora sterile | Baschirotto in ritardo

Pagelle Lecce Verona: i voti ai protagonisti - TOP e FLOP: I voti ai protagonisti del match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: pagelle Lecce Verona Le pagelle dei protagonisti del match Lecce Verona, valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: FLOP: VOTI: a fine ...

Cagliari - Salernitana 4 - 2 PAGELLE: Lapadula alla Riva, Shomurodov una furia, disastro Fazio: Ammonito al 72', salterà la gara contro il Lecce in quanto diffidato. Maggiore 6.5. Di testa da calcio d'angolo trova il gol a sopresa del 3 - 2 dopo due minuti esatti dal primo gol granata. Candreva ...

SALERNITANA: COLANTUONO SE SALTA LIVERANI: SALERNITANA: COLANTUONO SE SALTA LIVERANI: La posizione di Fabio Liverani alla Salernitana è in bilico. Il tecnico ex Lecce potrebbe non esserci sabato prossimo in occasione della sfida all'Arechi ...

Lecce-Hellas Verona: le pagelle dei giallorossi: Lecce-Hellas Verona: le pagelle dei giallorossi: Al termine di Lecce-Hellas Verona, siamo pronti per dare i giudizi ai giocatori del Lecce. I nostri voti ai calciatori ...

Pagelle Lecce Verona: i voti ai protagonisti – TOP e FLOP: pagelle Lecce Verona: i voti ai protagonisti – TOP e FLOP: I voti ai protagonisti del match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: pagelle Lecce Verona Le pagelle dei protagonisti del match Lecce Verona, valido per la 28esima ...