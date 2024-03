Lecce | D’Aversa sulla testata | «Henry provocatore | ma mi scuso»

(Di domenica 10 marzo 2024) Le parole di Roberto, allenatore del, nel post partita della gara contro il Verona. Tutti i dettagli Robertoha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta casalinga delcontro il Verona. L’allenatore ha provato a spiegare larifilata adnel finale di gara.– «C’è stato un finale concitato, con provocazioni. Non volevo recar danno ai miei ragazzi con delle espulsioni, siamo andati a contatto conche ha continuato nelle provocazioni. Il gesto non è sicuramente bello da vedere. Non sono entrato in campo per tirare una testa, volevo far si che i miei giocatori in particolare Gendrey e Pongracic non prendessero squalifiche. Lui si è avvicinato e ha provocato. Premeditazione? Assolutamente no, il ...

