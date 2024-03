Lecce | D’Aversa sui social dopo lo scontro con Henry | “non era una testata”

Lecce - Verona: espulso ct salentino D'Aversa per testata ad Henry. Poi il mea culpa: La nota del Lecce Anche il club del Lecce prende le distanze dal ct: "L'Us Lecce, con riferimento all'episodio che ha visto coinvolto l'allenatore D'Aversa ed il giocatore del Verona Henry - si ...

Di Marzio: "D'Aversa a rischio esonero dopo la testata, Lecce ha individuato il sostituto": Di Marzio: "D'Aversa a rischio esonero dopo la testata, Lecce ha individuato il sostituto": Il Lecce sta riflettendo sull'esonero di Roberto D'Aversa e, secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i salentini hanno individuato il sostituto. Alle ore 12:30 è andato in ...