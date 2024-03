Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di domenica 10 marzo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 10 marzo 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di102024 Ariete Lo zodiaco è un crogiuolo di transiti, un po' di tensione è normale anche per il vostro segno, ma non è affatto male Luna nuova in Pesci, significa anche per voi possibilità di nuove partenze. Questa fase ha uno stretto rapporto con la famiglia, sollecita le giovani coppie non ancora sposate a cominciare a preparare le carte. Da soli si può viaggiare, in compagnia si arriva sempre da qualche parte. Abbiamo una grande notizia per voi, Mercurio entra domani nel segno per regalarvi fortuna finanziaria. Toro Improvvisamente qualcosa cambia, nel vostro caso un aumento di influssi ...