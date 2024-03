Le sorelle di Chiara Ferragni e Fedez non si seguono più su Instagram | prima lui aveva cambiato foto

La storia dei Ferragnez continua a far parlare di sé, ma questa volta non si tratta di un nuovo episodio della serie TV che ha entusiasmato i fan. Nelle ultime ore, sembra che la separazione ... (dailynews24)

Fedez, un nuovo Gesto del cantante fa discutere il web. Il cantante poco fa ha fatto una cosa che secondo alcuni commentatori non lascia sperare per niente in un riavvicinamento con la moglie Chiara ... (caffeinamagazine)