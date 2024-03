Le si rompono le acque al seggio | elettrice partorisce poco dopo

(Di domenica 10 marzo 2024) Un voto movimentato quello delle elezioni regionali in Abruzzo in corso domenica 10 marzo in undi Sulmona, centro in provincia de L'Aquila. A unain avanzato stato di gravidanza che stava per votare nella sezione collocata nel liceo artistico del comune abruzzese si sino rotte lementre era in fila. La donna non è riuscita a entrare in cabina elettorale per il voto ed è stata immediatamente accompagnata in ospedale dal marito, in auto. Poche ore, con un parto cesareo nel reparto di Ostetricia e ginecologia, è venuto alla luce un bambino. Tra le curiosità del voto quella, di tutt'altra natura, sul voto nel comune di Casalbordino in provincia di Chieti. Il sindaco Filippo Marinucci ha presentato una denuncia ai carabinieri contro ignoti,essere venuto a conoscenza che ...

