Le risorse per il rilancio Pioggia di denaro sull’Umbria | E’ questa la risposta giusta

(Di domenica 10 marzo 2024) di Roberto Borgioni Ci sono 238,2 milioni "per rimettere l’Umbria dove deve stare, cioè al centro dell’Italia", come dice la premier Giorgia Meloni. Sono fondi compositi: 149,5 milioni arrivano dalla firma tra Governo e Regione dell’accordo per la coesione e lo sviluppo, avvenuta ieri nel centro espositivo Umbriafiere; 61 provengono dal confinanziamento regionale e altri 27,2 erano stati erogati in anticipo due anni fa. Un tesoro che deve servire a un unico scopo: rilanciare l’Umbria, riportarla a un ruolo di protagonista sulla scena italiana e internazionale, dando lo stop all’isolamento e all’arretratezza infrastrutturale. La premier Meloni è arrivata ieri al Centro fieristico di Bastia Umbra con il ministro Raffaele Fitto proprio per siglare l’Accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione insieme alla presidente della Regione, Donatella Tesei. Un patto che porta in Umbria ...