Le pittrici del paese Mostra collettiva al museo Kienerk

(Di domenica 10 marzo 2024) Il territorio della provincia di Pisa, in questi giorni, ha visto tante inziiative – della tradizione o originali – per celbrare le donne. Fauglia ha fatto una scelta carica di significati e indubbiamente di grande interesse, perchè ha toccato anche l’arte. L’arte delle donne. In occasione della giornata internazionale della donna l’amministrazione comunale in collaborazione con il(una realtà di grand eimportanza, per tutto il territorio) e la cooperativa Microstoria ha promosso unaal femminile con le opere di artiste faugliesi: Sabrina Cerrai, Alice Bologni, Liliana Giannecchini, Giulia Brandoli, Michela Guidi, Adriana Carta, Marina Perrone, Linda Guidi, Clara Nocera. "Grazie a queste artiste - ha commentato il sindaco Alberto Lenzi inugurando l’esposizione – abbiamo l’occasione di rinnovare il nostro impegno ...