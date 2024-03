Le pillole di Polly | recensione di “Stanboul mon Amour” di Wanda Mantero

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 10 marzo 2024) Istanbul, anni Cinquanta. Una nave imponente solca le acque profonde del Bosforo. Segue il suo tragitto lentamente, ma inesorabilmente; la sua andatura è quasi solenne. Una ragazzina,, dalla prua osserva Istanbul che diventa sempre più piccola fino a scomparire, infine, dal suo sguardo. I suoi occhi sono asciutti, ma il suo cuore è già colmo di una nostalgia struggente; poi, le basta scambiare uno sguardo con la madre e la sorella, che sono lì con lei, per capire che stanno provando le sue stesse emozioni. Purtroppo, infatti,sa che probabilmente non rivedrà mai più quella città maestosa, che pure aveva ospitato la sua facoltosa famiglia di valenti imprenditori genovesi, i Michelini, per decenni. Erano stati invitati lì dal sultano in persona che, essendo venuto a conoscenza della eccezionale qualità della loro opera, li aveva scelti per ...