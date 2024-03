Le parole di Mimmo Di Carlo | tecnico avversario Attacco biancorosso di grande valore»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) "Il Rimini? È una squadra tecnica".Dipensa più ai suoi che agli avversari. L’allenatore della Spal sa che il momento è delicatissimo. La zona bassa della classifica fa paura. Un po’ meno dal ritorno in panchina dellaziale, ma la sconfitta con la Torres potrebbe avere minato qualche certezza. Anzi no, a sentire Di. "È chiaro, ha lasciato un po’ di rabbia addosso – non lo nasconde l’allenatore spallino – Ma ora sta a noi trasformare quella rabbia in quell’energia positiva per cercare di mettere in campo tutto il possibile per guadagnarci i tre punti. Al di là delle qualità tecniche del Rimini, sappiamo che tutte le partite sono difficili, ne mancano otto e dobbiamo portare a casa il maggior numero di punti per la nostra classifica. Abbiamo bisogno di più furore agonistico, determinazione e ...