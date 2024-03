Le pagelle Perucchini Spiderman Radicchio le fa grosse e provoca due rigori

(Di domenica 10 marzo 2024)7: dopo un quarto d’ora para il rigore a Sylla, non può nulla sul successivo di Lisi, né sulla staffilata di Paz. In apertura di ripresa grandissima parata su Kouan, dopo la mezz’ora si ripete su Seghetti. Cella 5,5: gioca la sua onesta partita ma senza brillare Pasini 5,5: gara attenta sul diretto avversario, nella ripresa si perde Seghetti in un momento d’amnesia.4: ingenuo sul fallo da rigore commesso su Sylla, sprovveduto su quello su Iannoni. Duein una partita lo consegneranno alla storia. Marenco 5: poco più di mezz’ora e subito protagonista di un paio di falli gratuiti. Barnabà 5: soffre Lisi, oltre la metà campo non si vede praticamente mai. Clemente 5,5: il suo ingresso prova a dare un po’ di vitalità sulla fascia ma sbaglia troppo. Saco 5,5: nell’inedito ruolo di mediano, almeno ci ...

