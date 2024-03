(Di domenica 10 marzo 2024) Su Rete Toscana Classica oggi è possibile ascoltare il concerto del Maggio diretto da Daniele Gatti il 6 ottobre 2023 con un bel programma: tra l’altro le Fontane di Roma affresco naturalistico di Respighi (alle 20,30). Domani alle 13,42 grandi direttori come Claudio Abbado, Karajan, Cantelli, Muti per grande musica: Beethoven (Ouverture di Fidelio-Leonore), Schubert (Incompiuta), Schumann. Alle 19,40, Sostakovic e la danza: dal valzer al jazz cui segue alle 22,30 musica argentina di Ginastera, Piazzolla, Plaza. Martedì alle 11,41 il pianoforte di Horowitz per Rachmav, Korsakov, Stravinskij e Prokof’ev, e alle 15,40 un omaggio acon (Suite sinfonica dal balletto La strada e i ballabili de Il Gattopardo di Visconti. Alle 16,47, le favole di La Fontaine messe in musica da Jacques Offenbach, cui segue alle 17,32 la ...

Le note di Rtc. Con il tributo a Nino Rota: In onda anche i famosi "ballabili" de Il Gattopardo. E poi Mozart, Beethoven, Schubert, Debussy. Su Rete Toscana Classica oggi è possibile ascoltare il concerto del Maggio diretto da Daniele Gatti il ...lanazione

Catanzaro, installate le reti anti-scavalco sul viadotto Morandi per evitare i suicidi (VIDEO): di Redazione RTC-GDC CATANZARO/ La speranza è quella di evitare i suicidi a Catanzaro dal viadotto Morandi, uno dei più alti d'Europa, e teatro negli ultimi anni delle morti di molte persone che, scav ...giornaledicalabria

Live updates: Wilkinson Street in Nottingham closed – serious incident: Please note Wilkinson Street has now fully reopened in both directions ... ‘Emergency services have closed Wilkinson St. at Radford Road (Wilkinson St. Tram Stop) due to an RTC. ‘This is not leading ...westbridgfordwire