Le donne che hanno fatto la storia dell’informatica e del tech

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di domenica 10 marzo 2024) Il gender gap nel mondo del lavoro è un problema ancora reale. Lo è per quel che riguarda le possibilità di accesso, ma anche per quel che concerne i salari. Per non parlare della maggiore difficoltà che leincontrano per raggiungere i ruoli apicali all’interno delle aziende. Questa dinamica è presente anche nel mondo della tecnologia. Anzi, in alcuni casi è ancora più evidente questa differenza di base tra quel che viene “concesso” agli uomini e quel che viene offerto alle lavoratrici. E pensare che nella, lee l’informaticarappresentato un tandem perfetto.e informatica, le figure chelaIn occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, Giornalettismo ha analizzato il gender gap nelle ...