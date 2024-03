Lazio-Udinese | probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Roma 10 marzo 2024 - Due squadre dalle prospettive opposte, ma accomunate dalla stessa urgenza di trovare quanto prima una vittoria. Nella giornata di domani, lunedì 11 marzo 2024, laospita l'allo Stadio Olimpico, in una sfida tra due squadre che hanno bisogno di ossigeno per allontanare le proprie paure e continuare la rincorsa ai propri obiettivi. I biancocelesti ora si ritrovano in fondo al gruppo in lotta per le coppe europee e necessitano dei tre punti, per dare nuova linfa alle proprie ambizioni di tornare in Champions League, l'invece, in virtù dei risultati delle rivali, ora vacilla sull'orlo della zona retrocessione, senza più margine sul terzultimo posto. All'andata ad imporsi furono i capitolini per 1-2, grazie alle reti di Luca Pellegrini e Vecino, intervallate dal momentaneo pareggio di Walace. ...