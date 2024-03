Lazio, Taty non si muove: Lotito conferma Castellanos anche per la prossima stagione: Castellanos resterà alla Lazio in estate. Come scrive stamattina il Corriere dello Sport, nei giorni scorsi a Formello Lotito e Sarri hanno ribadito la fiducia.calciomercato

Lazio, oggi il ricorso per la squalifica di Guendouzi: la situazione: RASSEGNA STAMPA - La Lazio - come vi avevamo anticipato in esclusiva - ha intenzione di fare ricorso per ridurre la squalifica imposta dal Giudice Sportivo nei confronti di Matteo ...lalaziosiamonoi

Castellanos scalda il motore per un gran finale di stagione: CASTELLANOS Lazio- Dopo una stagione altalenante, Castellanos ha intenzione di diventare il protagonista della parte finale del campionato.lazionews.eu