Lavori in corso al parco Cabassina Si parte dal laghetto

(Di domenica 10 marzo 2024) Mentre prosegue il cantiere che riqualificherà ilGiorgella e la piazza Papa Giovanni XXIII (sono iniziate in questi giorni le lavorazioni su acqua e gas, con i relativi scavi), lo stesso operatore ha cominciato con l’intervento che riguarda il. Questa prima fase è dedicata al, con il rifacimento e la sistemazione delle sponde e con il posizionamento di grosse pietre che daranno vita a una sorta di scogliera. Sulle rive saranno realizzati dei punti di osservazione per la natura che caratterizza il. La seconda fase delle lavorazioni sarà dedicata al completo rifacimento del, con strutture per sportivi, bimbi, anziani e giovani. Nei prossimi mesi sarà avviato il cantiere per la riqualificazione delResistenza.

Inaugurato questa mattina alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il cantiere per l’attivazione delle scale di Montesanto ed i lavori di ammodernamento della stazione ... (Leggi)

Fondi , 6 marzo 2024- Hanno preso il via lo s corso 19 febbraio i lavori di edificazione del nuovo asilo nido finanziato con i Fondi del PNRR. La struttura sorgerà nella zona della 167 e andrà a ... (Leggi)

A Salerno sono in corso i lavori di restyling del corso Vittorio Emanuele . La pavimentazione provvisoria in asfalto è stata rimossa per procedere con la risistemazione dei sottoservizi, sia per la ... (Leggi)

Arezzo , 8 marzo 2024 – Sono iniziati ieri i primi Lavori di riammodernamento dell’area del reparto di Radiologia dell’ospedale di Arezzo in cui sono inst alla te le cosiddette “macchine pesanti”. ... (Leggi)

Sabato 9 marzo la protesta dei comitati e delle associazioni per la sicurezza stradale in Corso Umberto I alle ore 16.Continua a leggere (Leggi)

