Laura Morante | chi è il marito Francesco Gianmatteo | “Ho tre figli avuti con tre mariti”

(Di domenica 10 marzo 2024)ha duee ed è attualmente sposata con l’architetto. La primaa, Eugenia Costantini, è nata nel 1984 dal rapporto con Daniele Costantini. Anche lei attrice, ha recitato in diversi film tra cui Ferie d’agosto (1996), Maraviglioso Boccaccio (2015) e La tristezza ha il sonno leggero (2021). Anche la secondaa di, Agnese, è un’attrice. Nata nel 1988 dalla relazione con George Classais, debutta insieme alla sorella in Ferie d’agosto. Insieme al, ha inoltre adottato uno, Stepan, nato nel 2006. Il primo film scritto, diretto e interpretato da lei e girato in Francia, sceneggiato con Daniele Costantini (suo ex compagno, padre di Eugenia), prodotto dal suo ...

Domenica In oggi su Rai 1, Laura Morante e Roberto Vecchioni, ospiti di Mara Venier nella puntata del 10 marzo: Oggi 10 marzo nuovo appuntamento con la Domenica in di Mara Venier: tra gli ospiti Laura Morante e Roberto Vecchioni.movieplayer

Laura Morante e Roberto Vecchioni a “Domenica In” su Rai 1: A "Domenica In" oggi su Rai 1 Laura Morante e Roberto Vecchioni ospiti di Mara Venier e le più belle canzoni della storia italiana.corrierenazionale

ospiti di domenica in del 10 marzo: Laura Morante, al cinema in Un altro Ferragosto, arriverà da Mara Venier per presentare Folle d'amore, il film tv in onda giovedì 14 marzo in cui interpreta la poetessa Alda Merini. Nel corso della ...gazzetta