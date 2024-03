Latina | colpevole di estorsione nel 2013 | ora dovrà scontare 5 anni e 4 mesi

(Di domenica 10 marzo 2024), 10 marzo 2024- Nel corso della giornata del 8 marzo c.a. a, i Carabinieri della locale Stazione Carabinieri di Borgo Podgora, davano esecuzione all’ordine di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma nei confronti di un cittadino classe 87 residente a, responsabile del reato die violazione legge sulle armi commessi a Roma nell’anno. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale diper espiazione della pena di5 e4. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque ...

