Lasciato in strada dal tassista per 6 euro prima del trapianto | “Mi ha detto che il problema era mio”

(Di domenica 10 marzo 2024) “Tutto è successo per 6e io non gli ho maiche non lo avrei pagato” ha raccontato il 50enne torinese, ricostruendo la conversazione avuta colche lo avrebbeinper 6mancanti durante il tragitto verso l’ospedale per unurgente.

Il mondo del ciclismo è sconvolto dalla tragica notizia dell'arresto di Rohan Dennis , 33 anni, ex ciclista australiano due volte campione del mondo nella cronometro individuale, accusato di aver ... (ilgiornaleditalia)

Milano – Due rapine in metropolitana in poco più di 10 ore, più una terza alla fermata del bus. La prima risale alle 7.50 di ieri, domenica 3 marzo, quando ad attirare l'attenzione della Security ... (ilgiorno)

Candeggina in faccia alla moglie. Aggressione in strada a Vignola, resta in carcere il magrebino: Il giudice lo ha interrogato e ha disposto la custodia cautelare al Sant’Anna: c’è il timore che possa riprovarci. Deve rispondere di lesioni ma anche di rapina avendo strappato dalla mani della poliz ...ilrestodelcarlino

strada provinciale 68, la richiesta dei cittadini: "Guardrail a protezione": quando a bordo della propria auto, che procedeva alla velocità di soli 75 chilometri orari, per la mancanza di appena sedici metri di guardrail, fini nel canale che costeggiava la strada, lasciando un ...ilrestodelcarlino

Sparatoria dopo la lite: una vittima e tre feriti: Sparatoria con un morto e tre feriti ieri sera nel centro storico di Frosinone. Scene da Far West tra la gente in strada per quello che sembra a tutti gli effetti un regolamento di conti tra bande riv ...ilgiornale