L’annuncio di Fedez con Mr Marra | “Altre 3 puntate di Muschio Selvaggio e poi ci fermiamo”

(Di domenica 10 marzo 2024), il podcast condotto dae Davide, andrà avanti ancora con tregià registrate per poi fermarsi. Lo annunciano gli stessi conduttori, nell’appuntamento online da lunedì 11 marzo, senza entrare nei dettagli delle questioni legali in corso. Il podcast, al centro di una controversia trae l’ex socio Luis Sal, andrà dunque avanti pertree poi chiuderà: su cosa succederà dopo, non è dato sapere, ma è possibile che possa “tornare” con un altro nome o un altro format. «Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti», spiega. E Mr...

'Muschio selvaggio', l'annuncio di Fedez: "Avanti per tre puntate poi il podcast si ferma": La controversia legale Muschio selvaggio è al centro di una controversia tra Fedez e l'ex socio Luis Sal , co - fondatore del podcast oltre che co - autore e co - conduttore fino a maggio 2023. Lo ...

Muschio Selvaggio si ferma, l'annuncio di Fedez: "La situazione è insostenibile. Tre puntate e poi chiudiamo": "Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti", dichiara Fedez. Il ...

BigMama a Verissimo: il tumore, la violenza sessuale e il nuovo amore. «Ho una bellissima fidanzata». Chi è Lodovica Lazzerini: BigMama a Verissimo: il tumore, la violenza sessuale e il nuovo amore. «Ho una bellissima fidanzata». Chi è Lodovica Lazzerini: A Verissimo su canale 5 con Silvia Toffanin, nel corso della puntata del 10 marzo, è stata ospite in studio Marianna Mammone, in arte BigMama, artista rivelazione grazie al successo ...

Fedez e Davide Marra annunciano la fine di Muschio Selvaggio: Fedez e Davide Marra annunciano la fine di Muschio Selvaggio: Fedez e Davide Marra hanno sorpreso i fan con un annuncio inaspettato sul futuro del podcast ...

Fedez, addio Muschio Selvaggio: «Altre tre puntate, poi ci fermiamo». L'annuncio a sorpresa con Mr.Marra: Fedez, addio Muschio Selvaggio: «Altre tre puntate, poi ci fermiamo». L'annuncio a sorpresa con Mr.Marra: Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Davide Marra, andrà avanti ancora con tre puntate già registrate per poi fermarsi. Lo annunciano gli stessi conduttori, nell'appuntamento online da ...