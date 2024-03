L’Allianz Stadium porta bene all’Atalanta | l’ultima sconfitta in casa della Juve risale a 6 anni fa

(Di domenica 10 marzo 2024) Torino.. Anzi, benissimo. Bisogna tornare addirittura al 2018 per ritrovarenerazzurra contro lantus a Torino: 14 marzo 2018, reti di Higuain e Matuidi, 2-0. Non è stato l’ultimo successo bianconero, visto lo 0-2 dello scorso maggio, con la scia polemica dovuta ai cori contro Vlahovic. Da quel giorno di 6fa, la Dea non è mai uscita da Torino con la. Quattro pareggi, una vittoria. Il 27 novembre 2021, con gol di Duvan Zapata che fu decisivo per regalare a Gasperini il primo successo alla guida nerazzurra, che è anche l’unico. Lo scorso anno, invece, il rocambolesco 3-3 ha lasciato anche un po’ di amaro in bocca alla Dea, quando Danilo ...

JUVENTUS - I convocati di Allegri per l’Atalanta, tornano McKennie e Kean: Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di campionato di quest’oggi con l’ Atalanta, in programma all’Allianz Stadium alle ore 18. Buone ...napolimagazine

Atalanta-Juve, la Dea pensa a Paolo Maldini come dirigente: probabili formazioni e dove vederla: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Juventus-Atalanta, Dazn o Sky Sport Dove vederla in tv e in streaming: È il clou della domenica di Serie A, la sfida tra la seconda e la sesta in classifica, entrambe alla ricerca di punti Champions. Alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino si gioca Juventus-Atalanta: di ...gazzetta