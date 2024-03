LaLiga | Real Madrid-Celta | il programma e dove vedere oggi in TV la partita della 28ª giornata di Prima Divisione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 10 marzo 2024) 2024-03-10 08:14:59 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:Si affronteranno domenica 10 marzo alle 18,30 allo stadio Santiago Bernabù nellacorrispondente alla28Liga EA Sports., diretta Carlo Ancelotti ha convocato 20 giocatori per affrontare la celtico dentro Santiago Bernabù (domenica, 18:30; Movistar) in cui si prevede una piccola rivoluzione per dare freschezza ed energia agli undici bianconeri: “Sto pensando a quello che ha detto Toschack. Può darsi che mercoledì voglio cambiare tutti, giovedì un po’ meno e domenica… devo portare un po’ di freschezza”, ha assicurato. Un duello in cui non potrà contare gli ...