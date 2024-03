Ladri in fuga travolgono automobile a Portici | 76enne ricoverata in prognosi riservata

(Di domenica 10 marzo 2024) Unadiè rimasta ferita in un incidente: la sua auto è stata colpita da quelle di quattrod'appartamento; i criminali sono stati fermati dalla Polizia di Stato.

Portici, incidente d’auto durante un inseguimento tra Ladri e polizia: grave un’anziana di 76 anni: Portici, Ladri d’appartamento tentano di svaligiare un appartamento, poi la fuga e l'incidente: 76enne ricoverata in codice rosso ...ilcrivello

Incursione dei Ladri in casa. Poi la fuga con magro bottino: Quando sono tornati a casa hanno trovato aperto il cancello del cortile, forzata la serratura della porta d’ingresso e all’interno tutte le stanze messe a soqquadro dai Ladri. Le vittime del furto ...ilgiorno

La banda che ruba ai calciatori. Sesto furto ai danni dell’Atalanta. Toloi in campo, i Ladri in casa: Portati via gioielli e oggetti di valore dall’abitazione del capitano nerazzurro, impegnato contro il Bologna. Secondo gli inquirenti ci sarebbe dietro la stessa mano di altri colpi. Le informazioni r ...quotidiano