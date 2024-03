L’Abruzzo conferma Marsilio che va oltre il 53% Tiene il centrodestra Le prime parole | «Il campo largo non è il futuro della nostra Regione»

(Di domenica 10 marzo 2024) Affluenza in flessione di un punto rispetto al 2019. Pd e M5S delusi sottolineano l’astensionismo al voto. «Questo è molto grave per la democrazia. Un brutto dato»

Renzi anticipa la strategia di Macron contro von der Leyen: ... spezzano il movimento centripeto europeo a favore della conferma ... e un dissenso di Renew, dietro il quale si staglia l'ombra di ... sovrastata dalle regionali in Abruzzo e dalla dossieropoli sulla ...

Voto in Abruzzo, risultati: il centrodestra si tiene la Regione. Marsilio avanti di 9 punti su D'Amico. Partiti: Fdi primo col 24%, Lega dietro Fi: Leggi Anche Elezioni in Abruzzo, l'affluenza è al 52%: a votare è ... Anche perché Fratelli d'Italia si conferma primo partito e, ...

Abruzzo, Marsilio si conferma presidente “Scritta pagina di storia”: Abruzzo, Marsilio si conferma presidente “Scritta pagina di storia”: PESCARA (ITALPRESS) – Marco Marsilio si riconferma presidente della Regione Abruzzo. Il candidato del centrodestra ... mai nei 30 anni precedenti una amministrazione uscente era stata confermata per ...

Abruzzo: primi dati reali, Marsilio vicino alla riconferma con il oltre il 54 per cento dei voti: Abruzzo: primi dati reali, Marsilio vicino alla riconferma con il oltre il 54 per cento dei voti: Cominciano ad arrivare i primi dati reali sullo spoglio dei voti per le elezioni regionali in Abruzzo. Dati che confermano il vantaggio ...

Abruzzo, Marsilio si conferma presidente "È una pagina di storia" VIDEO: