(Di domenica 10 marzo 2024) Oggi si tengono le elezioni regionali in. I cittadini abruzzesi sono chiamati alle urne per la scelta deldie per il rinnovo del Consiglio regionale. I seggi elettorali sono aperti dalle 7 e si potrà votare fino alle 23.00. Dopo la tornata sarda, che ha visto vincere la candidata dellargo Alessandra Todde contro il meloniano Paolo Truzzu, ora è la volta dell'dove gli sfidanti sono solo due. La coalizione di centrodestra è pronta a scommettere sulla vittoria deluscente Marco Marsilio mentre l'asse Pd-Cinque stelle sostiene Luciano D'Amico, candidato di unlarghissimo che comprende anche Italia Viva e Azione. L'alleanza accende le speranze del centrosinistra, fiducioso dopo aver visto che negli ultimi ...

Roma, 9 marzo 2024 – Domenica 10 marzo dalle ore 7 alle 23 si apriranno le urne per l'elezione del presidente e del Consiglio Regionale dell' Abruzzo . Il presidente si decide in base a chi prenderà ... (Leggi)

Cresce l’attesa per le Elezioni regionali in Abruzzo . Chiusa la campagna elettorale con gli ultimi comizi di venerdì sera, adesso è il momento della verità per i due candidati alla carica di ... (Leggi)

L'Abruzzo al voto: i candidati e le coalizioni in campo per il presidente di regione: Il governatore uscente Marco Marsilio contro l'ex rettore Luciano D'Amico: dopo la Sardegna e in attesa della Basilicata, così il risultato del voto abruzzese peserà sugli equilibri politici a Roma ...ilfoglio

Elezioni regionali Abruzzo, come seguire gli exit poll e i risultati della sfida Marsilio-D’Amico in diretta: Oggi si vota per le elezioni regionali in Abruzzo: tutto ciò che serve sapere, dai candidati agli exit poll, e quando avremo i risultati. Dopo la Sardegna, il centrosinistra prova ad andare ...lanotiziagiornale

Abruzzo al voto, perché una sconfitta del Centrodestra non sarebbe un terremoto al governo: Da quando c’è l’elezione diretta del Presidente della regione, così, sia la Sardegna sia l’Abruzzo hanno sempre votato contro la maggioranza uscente, oscillando ogni cinque anni avanti e indietro da ...ilsecoloxix