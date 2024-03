“La zona d’interesse” | l’Olocausto come non lo avete mai visto

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 10 marzo 2024) Ladi Jonathan Glazer è il cinema al suo meglio. Qualcuno potrà pensare: “un altro film, l’ennesimo, sulla Shoah”. Il lavoro del regista britannico, però, è diverso da tutte le precedenti pellicole sul tema. Innanzitutto, in questo film, non c’è quasi nessuna violenza, per scovarla bisogna osservare e non limitarsi a guardare. Dopo tante riflessioni sulla banalità del male, qualcuno, finalmente, è riuscito a darle forma. Glazer, nella rappresentazione del nazismo, non cede ad alcuna estetica torbida né feticizza l’armamentario dei carnefici. Siamo distanti anni luce da opereLa caduta degli dei o Il portiere di notte. Lasi apre con dei suoni inquietanti e potenti, che ricordano treni sferraglianti, respiri affannosi e voci distorte, suoni non dissimili da ...