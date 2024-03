La vita di Kilde in sedia a rotelle dopo l’infortunio | “Non sento le dita dei piedi | spero di rialzarmi”

(Di domenica 10 marzo 2024) Lo sciatore norvegese fu protagonista di un gravissimo incidente durante la discesa di Wengen. A distanza di oltre un mese non s'è ancora ristabilito del tutto. "Non ero preparato a tutto questo. Devo avere pazienza, potrei danneggiare i miei muscoli e i miei nervi".

Kilde e la sua vita sulla sedie a rotelle da 6 settimane: "Non sento le dita dei piedi, lavoro per alzarmi": Sai per quanto tempo sarai dipendente dalla sedia a rotelle Kilde: "Sono passate ormai sei settimane dall'incidente (all'arrivo a Wengen il 13 gennaio, ndr). All'inizio della riabilitazione i ...

Mikaela Shiffrin: "Finalmente torno, perdere la Coppa è stato uno strazio. Il mio fidanzato Kilde ha rischiato la morte": ... la caduta di Cortina, la paura di essersi fatta male davvero, e di non vedere mai più tornare sano dopo l'incidente di Wengen il fidanzato Aleksander Aamodt Kilde finito in ospedale tra "la vita o ...

A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist slalom Are, programma, streaming. Torna Shiffrin: A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist slalom Are, programma, streaming. Torna Shiffrin: Si replica ad Are dopo la strepitosa vittoria in gigante di Federica Brignone. Si corre oggi tra i pali stretto dello slalom, in una gara che segna il grande ritorno in pista di Mikaela Shiffrin. L’am ...

Ragazza 13enne muore dopo essere caduta dalla finestra a Roma: trovate in casa delle lettere, ipotesi suicidio: Ragazza 13enne muore dopo essere caduta dalla finestra a Roma: trovate in casa delle lettere, ipotesi suicidio: Una ragazzina di 13 anni è morta a Roma dopo essere precipitata dalla finestra di un palazzo in via delle Albizie, nel quartiere Centocelle. È accaduto verso le 14.30. Sul ...

Hector al comando nella prima manche del gigante, Brignone-Bassino in zona podio: Hector al comando nella prima manche del gigante, Brignone-Bassino in zona podio: C'è una donna al comando quasi per dispersione dopo la prima manche del gigante di Åre (Svezia) e il suo nome è Sara Hector. La 'padrona di casa' sfrutta al meglio il pettorale numero 1 e trova il giu ...